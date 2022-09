Samsung Galaxy A13: il budget phone di riferimento a prezzo SHOCK

Samsung Galaxy A13 in offerta su Amazon al minimo storico rappresenta l’occasione del secolo per mettere le mani sul budget phone più popolare di questi tempi. Ad appena 134€ con il 25% di sconto, infatti, il device di Samsung ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Realizzato con un telaio di buona fattura e con un design giovanile e moderno, il device Android monta un valido pannello da 6.6 pollici ad alta risoluzione per guardare qualsiasi contenuto multimediale in maniera soddisfacente.

Offerta Amazon shock per l’ottimo budget phone Samsung Galaxy A13

Sotto il cofano è presente un processore octa core ideale per avviare in un istante tutte le app che utilizzi normalmente tutti i giorni, mentre la batteria da 5000 mAh è perfettamente ottimizzata per assicurarti ore e ore di autonomia senza mai lasciarti a secco a metà giornata.

Nonostante il prezzo super economico, lo smartphone di Samsung monta anche una fotocamera posteriore quadrupla con un potente sensore principale da 50 MP per fotografie e video ad alta qualità.

Metti subito nel carrello lo smartphone super economico di Samsung fintanto che è ancora in offerta con il 25% di sconto. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno con tanto di spedizione rapida senza costi extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.