Samsung Galaxy A13, il RE dei budget phone a prezzo SORPRENDENTE

Ancora una volta il super smartphone economico Samsung Galaxy A13 fa parlare di sé per via di una interessante offerta su eBay che lo vede precipitare al minimo storico grazie all’esclusivo codice coupon “REGALI22” – valido fino al 16 di questo mese. Utilizzando il codice esclusivo, infatti, il budget phone del colosso sudcoreano sprofonda per la prima volta ad appena 152€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

A questo prezzo hai la possibilità di stringere tra le mani quello che viene definito da moltissimi utenti come il miglior budget phone Android di questi ultimi mesi, merito dell’ottimo rapporto qualità/prezzo che ti permette di svolgere i tuoi task quotidiani senza mai un passo falso.

Samsung Galaxy A13 è in offerta su eBay a un prezzo davvero conveniente

Lo smartphone di Samsung monta un bel display Infinity-U ad alta risoluzione ideale per navigare in rete, sui social e anche per guardare video senza alcun limite, mentre sotto il cofano un processore octa core è sapientemente ottimizzato per avviare in un istante tutte le app di cui fai solitamente uso.

Il tutto è alimentato da una super batteria da ben 5000 mAh che ti garantisce ore e ore di autonomia, mentre sul retro un comparto fotografico multiplo vede la presenza di ben quattro fotocamere di cui la principale con un sensore da 50 MP per scatti ad alta risoluzione e video di qualità.

Ricorda che puoi acquistare lo smartphone economico di Samsung sfruttando il codice coupon “REGALI22” fino al 16 di questo mese, con tanto di consegne rapide e completamente gratuite. Mettilo subito nel carrello e preparati a un’esperienza di utilizzo di buon livello nonostante il prezzo super conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.