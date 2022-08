Samsung Galaxy A13: l'offerta che non ti aspettavi su Amazon

Samsung Galaxy A13 è uno smartphone moderno, ma economico. Racchiude tutte le specifiche tecniche di cui avete bisogno nel 2022 in un telaio elegante e minimal. Poi questo modello in particolare, con la colorazione bianca, in offerta su Amazon a soli 134,90 €, è troppo bello ed irresistibile con questo sconto assurdo del 25%. Non fatevi ingannare dal prezzo basso, questo device farebbe invidia a tanti dispositivi anche più costosi. Vi ricordiamo che Samsung è sinonimo di qualità e sicurezza.

Samsung Galaxy A13: il device che non ti aspettavi

Questo smartphone ha un onesto display Infinity-V da 6.6 pollici e con risoluzione FHD+ che rende i vostri contenuti quotidiani nitidi, definiti e chiari. Il design è il cassico minimal di casa Samsung che combina colori tenui con un aspetto delicato al tatto e soprattutto molto comodo da impugnare e maneggiare. Il comparto fotografico vi consente di scattare foto discrete per quella che è la fascia di prezzo di questo device. Potete catturare i momenti più importanti della vostra vita grazie alla fotocamera principale da 50 MP. Se non vi dovesse bastare, potete espandere la visuale con la fotocamera Ultra-grandangolare per le foto panoramiche. Inoltre c’è una lente che calcola la profondità che ottimizza la messa a fuoco e migliora i vostri scatti con la fotocamera Macro.

La batteria è da ben 5.000 mAh, infatti l’autonomia del Galaxy A13 vi accompagna per tutta la giornata e oltre. Le prestazioni sono elevate se pensiamo al suo prezzo economico, grazie a un processore Octa-core e fino a 4 GB di RAM. Per quanto riguarda invece la memoria interna è da 64 GB, ma la potete espandere con scheda microSD fino a 1TB. Quindi questo dispositivo vi può garantire prestazioni discrete per ogni utilizzo e ogni situazione. Non lasciatevi scappare questa fantastica offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 134,90 €. Uno sconto del 25% che rende il suo costo davvero ridicolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.