Samsung Galaxy A13, mega batteria e quad cam ad appena 140€ su Amazon

L’ottimo smartphone economico Samsung Galaxy A13 ritorna in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo, merito di uno sconto del 22% che lo fa crollare sotto la soglia dei 150€. Infatti, ad appena 141€ solo quest’oggi il budget phone di Samsung ti arriva a casa a un prezzo super vantaggioso garantendoti comunque un’esperienza di utilizzo decisamente appagante.

Realizzato con materiali di buona fattura, il device del colosso sudcoreano monta un bel display Infinity-V da 6.6 pollici e una fotocamera frontale per selfie di buona qualità.

Prezzo shock su Amazon per l’ottimo budget phone Samsung Galaxy A13

Sotto il cofano è presente un processore octa core in grado di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno e anche una mega batteria da 5000 mAh che ti assicura un giorno intero di utilizzo. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge poi una fotocamera quadrupla posteriore con un sensore principale da ben 50 MP ideale per scattare foto ad altissima risoluzione e video super definiti.

Lo smartphone di Samsung è ideale per navigare in rete, telefonare, giocare, ascoltare la musica, guardare video, chattare con gli amici e molto altro ancora. Non farti scappare questa incredibile occasione e acquista subito lo smartphone economico di Samsung fintanto che è in sconto su Amazon a un prezzo davvero ridicolo. Se lo metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno con le spedizioni gratuite grazie ai servizi Prime di Amazon.

