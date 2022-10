Samsung Galaxy A13, OFFERTACCIA eBay per il super budget phone

Inutile girarci attorno: l’ottimo smartphone Android economico Samsung Galaxy A13 crolla di prezzo su eBay rappresentando l’occasione più ghiotta di sempre. Ad appena 151€, infatti, con tanto di spedizioni gratuite, il budget phone del colosso sudcoreano è pronto a rispondere alle tue necessità pesando pochissimi sul portafogli.

Etichettato da milioni di utenti in tutto il mondo come il punto di riferimento della categoria per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo, il device di Samsung è ideale per telefonare, giocare, ascoltare la musica, scattare fotografie, chattare con gli amici, navigare in rete e molto altro ancora.

Occasione unica su eBay per l’ottimo budget phone Samsung Galaxy A13

Nonostante il suo prezzo evidentemente aggressivo, il device monta un bellissimo display Infinity-V da 6.6 pollici ad alta risoluzione per guardare video e fotografie senza perdita di dettagli, mentre la fotocamera frontale è perfetta per le videochiamate e per scattare selfie di qualità.

Sotto il cofano è poi presente un processore octa core discretamente potente per avviare in un istante tutte le applicazioni più popolari, mentre la batteria da ben 5000 mAh è sempre al tuo fianco per garantirti ore e ore di utilizzo senza mai temere di restare a secco.

Inoltre, a tutto ciò si aggiunge poi un ricco comparto fotografico con ben 4 fotocamere di cui una principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre ad altissima risoluzione e video di altissima qualità per rivivere al meglio i tuoi ricordi.

Come hai avuto modo di scoprire, il device economico del colosso sudcoreano ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali necessità. Non perdere altro tempo e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimi giorni e senza costi di spedizione.

