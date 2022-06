Samsung Galaxy A13, smartphone bello ed ECONOMICO a prezzo REGALO

Quando si ha la necessità di acquistare uno smartphone Android economico valido, con un bel design e una scheda tecnica piuttosto valida, è davvero difficile non prendere in considerazione Samsung Galaxy A13 fintanto che è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo.

Ti bastano appena 149€, infatti, per mettere le mani su uno smartphone Android che ha tutte le caratteristiche al posto giusto per assicurarti un utilizzo appagante durante il giorno.

Samsung Galaxy A13 precipita di prezzo su Amazon: non farti scappare questa occasione

Frontalmente è presente un bel display ampio e luminoso da 6.6 pollici ad altissima risoluzione, mentre sul retro è a tua disposizione una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 50 MP: puoi utilizzarla per scattare ogni tipologia di foto che vuoi, anche per registrare video ad alta risoluzione. Sotto il cofano il potente processore octa core è in grado di avviare tutte le applicazioni di cui hai bisogno in un istante, mentre la generosa batteria da 5000 mAh è ottimizzata alla perfezione per offrirti tantissime ore di utilizzo senza timore di restare senza autonomia a metà giornata.

Leggero, sottile e con il sensore di sblocco con l’impronta per tenere sempre al sicuro i dati più personali salvati al suo interno, lo smartphone economico di Samsung saprà stupirti per la sua facilità di utilizzo e per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Insomma, a questo prezzo è davvero impossibile non prendere in considerazione il buon smartphone di fascia economica di Samsung. Mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione con i servizi Prime; utilizzalo come smartphone di backup per le emergenze oppure regalalo a tuo figlio per restare sempre in contatto durante le prime uscite fuori casa con gli amici.