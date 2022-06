Samsung Galaxy A13, telefono economico con mega batteria a prezzo WOW

Inutile spendere centinaia e centinaia di euro per acquistare uno smartphone economico quando l’ottimo Samsung Galaxy A13 è in offerta su Amazon ad appena 149€.

Infatti, grazie a uno sconto del 25%, il device economico di punta del colosso sudcoreano rappresenta la migliore soluzione se sei alla ricerca di uno smartphone secondario oppure di un dispositivo essenziale e capace di garantirti un utilizzo appagante nei task quotidiani.

Samsung Galaxy A13 crolla su Amazon con il 25% di sconto: prendilo al volo

Nonostante il prezzo molto economico, con Samsung Galaxy A13 puoi chiamare, navigare in rete, chattare con i tuoi amici, scattare foto ad alta qualità e registrare video eccellenti, giocare agli ultimi giochi presenti sul Play Store e molto altro.

Dotato di un bel design curato e giovanile, frontalmente trova posto un bel pannello da 6.6 pollici con una fotocamera per selfie sempre impeccabili. Sotto il cofano è presente un potente processore octa core di ultima generazione con tanta RAM e spazio interno per installare tutte le applicazioni che vuoi, mentre sul retro la fotocamera quadrupla monta un sensore da 50 MP per fotografie sempre al top.

Che dire poi dell’autonomia? Il modulo da 5000 mAh è sempre a tua disposizione per assicurarti un giorno pieno di utilizzo senza alcun compromesso; esci di casa di buon mattino e torna la sera con ancora tante ore di autonomia.

Non perdere quest’occasione ghiotta e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone Android di Samsung a un prezzo mai raggiunto prima. Ad appena 149€ potrai godere di un device con un design giovanile, una batteria infinita e un rapporto qualità/prezzo invidiabile.