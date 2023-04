Samsung Galaxy A14 5G, prezzo ESPLOSIVO: Amazon lo sconta definitivamente

Anche il Samsung Galaxy A14 5G, il suo nuovo smartphone dell’azienda coreana pensato per rendere disponibile la tecnologia innovativa a prezzi accessibili a un sempre maggior numero di persone è in offerta su Amazon. Quello che viene considerato uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio è infatti disponibile al prezzo di 150€, incluse le spedizioni con Prime, grazie allo sconto del 26%.

Samsung Galaxy A14 5G, medio gamma per tutti

Galaxy A14 5G è dotato di una batteria a lunga durata, offre un notevole miglioramento della qualità dei selfie, dispone di una comoda memoria espandibile e garantisce fino a due generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e fino a quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

La fotocamera anteriore da 13 megapixel e l’elegante fotocamera posteriore a tre lenti offrono poi una maggiore profondità dei dettagli, dei colori e dei soggetti in ogni ambiente, mentre l’ottimo display adattivo a 90 Hz con un ampio schermo da 6,6 pollici e risoluzione FHD+ garantisce immagini al top.

Ha addirittura un’app Samsung Health integrata che consente di tenere traccia della composizione corporea, dei ritmi del sonno e dell’attività fisica, sincronizzandosi perfettamente con altri dispositivi come Galaxy Watch5. Infine vanta una batteria di lunga durata con una sola carica e una memoria interna da 64GB o 128GB, con possibilità di espansione fino a 1TB con una scheda microSD. Insomma, a un prezzo vantaggioso, Galaxy A14 5G offre la più completa esperienza Galaxy che gli utenti già conoscono e apprezzano, ma a un prezzo abbordabile. Fallo tuo ora su Amazon a soli 150€.

