Samsung Galaxy A14, costa poco ma vale tantissimo! Col super sconto è da comprare ora

Il Samsung Galaxy A14 offre una combinazione di caratteristiche e prestazioni ad un prezzo decisamente accessibile. Con un design elegante e un’ampia gamma di funzionalità, Galaxy A14 si propone come uno smartphone tuttofare adatto alle esigenze quotidiane senza strafare. Amazon oggi lo rende irrinunciabile, vista la qualità costante dei prodotti Samsung che non fanno differenza tra standard e Premium. Possiamo infilarci in tasca Samsung Galaxy A14 spendendo solo 144 euro grazie ad una bella sforbiciata del 31% sul prezzo consigliato.

Costa poco ma che bomba!

Il telefono è dotato di un display da 6.6 pollici con una risoluzione di 2408×1080, cosa questa che lo pone questo al vertice della categoria. Senza dimenticare una forte luminosità e chiarezza delle immagini anche all’aperto quando il sole batte forte.

Galaxy A14 è alimentato dal processore Helio G80 MediaTek e dalla GPU Mali-G52 MC2 che offrono potenza di elaborazione a sufficienza per eseguire senza problemi le applicazioni quotidiane e i giochi più pesanti. L’aggiunta di 4 GB di RAM (espandibile mediante memoria virtuale) garantisce una gestione fluida delle attività multitasking e l’archiviazione interna da 64 GB offre uno spazio sufficiente per immagini, video, app e file personali. In caso di necessità, è possibile aumentare la memoria tramite una scheda microSD fino a 1 Tera. Lo spazio quindi non vi mancherà mai!

Per quanto riguarda la fotografia, il Galaxy A14 è dotato di una configurazione a tripla fotocamera sul retro, composta da una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 5 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Questa combinazione offre la possibilità di scattare foto di ottima qualità, con un’adeguata gamma dinamica e dettagli nitidi. Per i selfie, il telefono dispone di una fotocamera frontale da 13 megapixel.

La durata della batteria è un aspetto importantissimo e il Galaxy A14 non delude in questo senso. È dotato di una batteria gigante da 5000 mAh che offre grande autonomia per un uso intensivo durante l’intera giornata. Inoltre, il telefono supporta la ricarica rapida da 15 W, che permette di ripristinare rapidamente la carica della batteria quando necessario.

Samsung Galaxy A14 è un telefono solido e accessibile, numero 1 assoluto nel rapporto qualità prezzo. Lo sconto Amazon di oggi è l’invito giusto per comprarlo, piccolo prezzo da fascia bassa ma qualità coreana da fascia media!

