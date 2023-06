Samsung Galaxy A14 costa una SCIOCCHEZZA su eBay: è tuo ad appena 153€

Inutile spendere centinaia e centinaia di euro per uno smartphone Android di fascia media quando l’ottimo Samsung Galaxy A14 è in offerta su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, complice uno sconto shock del 33% a cui si aggiunge anche la consegna rapida e gratuita, con lo smartphone di Samsung hai a portata di mano un device che è tarato per accompagnarti lungo i task quotidiani senza mai un tentennamento.

Ad appena 153€ è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto tanti punti di vista, tra cui: telefonare con chiamate sempre chiare e cristalline, girare video e scattare foto ad altissima risoluzione, ascoltare la musica, navigare in rete e molto altro ancora.

Samsung Galaxy A14 è in offerta su eBay a un prezzo molto conveniente

Nonostante il prezzo così conveniente Samsung Galaxy A14 monta un bel pannello LCD Full HD+ da 6.6 pollici, una batteria da 5000 mAh con un’autonomia di ottimo livello e un potente processore capace di avviare tutte le app che vuoi in un istante.

Il device di Samsung, inoltre, è anche adatto per la multimedialità di qualità: sul retro è presente un modulo fotografico triplo capeggiato da un sensore principale da ben 50 MP per scatti e video di qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Insomma, come hai avuto modo di scoprire Samsung Galaxy A14 non solo costa pochissimo su eBay ma è anche perfetto per gli impegni di tutti i giorni; mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.