Samsung Galaxy A14 in offerta a 134€ da MediaWorld (Pasqua Tech)

Tra le migliori offerte della nuova promozione Pasqua Tech di MediaWorld segnaliamo il Samsung Galaxy A14 in offerta a 134 euro invece di 149 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Il modello in promozione è quello con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile).

I principali punti di forza del Galaxy A14 di Samsung sono il generoso display da 6,6 pollici FullHD+, la fotocamera principale da 50 megapixel, il supporto alla rete 5G e una durata dell’autonomia sorprendente. Tutti elementi che fanno di questo telefono uno dei migliori base di gamma attualmente in circolazione.

Samsung Galaxy A14 in offerta a 134 euro sul sito di MediaWorld

Samsung ancora oggi rappresenta il punto di riferimento per i display dei telefoni. Ne è una chiara testimonianza lo schermo del Galaxy A14, che grazie alla tecnologia FullHD+ offre una visione sempre ad alta definizione dei contenuti trasmessi.

Un’altra sorpresa positiva è la tripla fotocamera, con il sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) in grado di restituire scatti di gran lunga superiori rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto il telefono. Ottima anche la camera anteriore per i selfie, a dimostrazione del grande lavoro svolto da Samsung sul comparto fotografico.

Pollice in alto infine per la batteria da 5.000 mAh, per un’autonomia superiore a un giorno di utilizzo.

Il Samsung Galaxy A14, nella configurazione 4+128GB, è in offerta a soli 134 euro sul sito mediaworld.it, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. In fase di check-out ricorda di selezionare l’opzione Ritiro gratuito in negozio, in modo da non pagare le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.