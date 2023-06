Samsung Galaxy A14 sconto gigantesco per entrare al top nel mondo Android!

Galaxy A14 è uno smartphone di fascia media lanciato da Samsung un paio di mesi fa. Si tratta di un ottimo punto di ingresso nel mondo Android, grazie alla assodata qualità del produttore coreano, capace di proporre dispositivi dal rapporto qualità prezzo decisamente esaltante. Samsung Galaxy A14 offre un’esperienza di utilizzo gratificante, grazie a un design elegante e minimalista, un display ampio e luminoso, una fotocamera versatile e una batteria maxi dalla lunga durata.

L’offerta Amazon di oggi è estremamente vantaggiosa, lo sconto è gigante: un taglio netto del 34% che ci fa pagare lo smartphone solo 138 euro invece che 209,99 euro! Compratelo ora, uno sconto del genere è irripetibile!

Piccolo prezzo, grandi prestazioni

Samsung Galaxy A14 ha una scocca posteriore in plastica con una finitura opaca e una trama che ricorda la carta, disponibile nei colori nero, verde chiaro e argento. Una volta preso in mano ci accorgiamo subito che lo smartphone è estremamente elegante, dal design raffinato e per nulla banale.

Samsung Galaxy A14 ha un display LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il display offre una ottima qualità dell’immagine, con colori vivaci e contrasto elevato, per una visione ottimale anche sotto il sole. Il display supporta anche il formato HDR10 per una maggiore dinamica delle immagini.

Sotto il cofano troviamo un processore octa-core MediaTek Helio G90T, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Il processore garantisce tanta fluidità nell’utilizzo quotidiano, nelle applicazioni più comuni e nel multitasking più spinto. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia One UI 3.0, che offre una personalizzazione completa e diverse funzioni esclusive.

Sul versante fotografico Samsung Galaxy A14 è dotato di una tripla fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 50 MP capace di scattare foto nitide e luminose anche in condizioni di scarsa luce e un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e campo visivo di 123°, che permette di catturare paesaggi ampi e scenari dinamici e un sensore macro da 2 MP. Dotazione di tutto rispetto quindi, belle foto in tutte le condizioni di luce!

Da ultimo la batteria del Samsung Galaxy A14 4G ha una capacità di 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 15 W, che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 50% in circa un’ora. Non male!

Rapporto qualità prezzo al top per Samsung Galaxy A14, se poi questo smartphone è anche in super sconto, c’è poco da fare: BEST BUY assoluto, da comprare al volo prima che questa offerta spettacolare termini!

