Samsung Galaxy A22: economico, ma affidabile, oggi in super sconto

Se necessitate di comprare uno smartphone funzionale, non volete spendere molto, ma non sapete quale comprare, vi aiutiamo noi. Oggi c’è in offerta su Amazon uno smartphone entry level, il Samsung Galaxy A22 a soli 174,00 €. Stiamo parlando di uno sconto del 30% su un dispositivo che ha già un ottimo rapporto qualità – prezzo. Non fatevi ingannare dal suo costo basso, Samsung è pur sempre sinonimo di qualità ed affidabilità. Vi parliamo meglio di lui qui di seguito.

Galaxy A22: a questo prezzo è troppo interessante

Questo smartphone è dotato di un bel display Infinity-V da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+. La potenza del modulo 5G di cui è dotato questo dispositivo, cambia il modo in cui condividete i contenuti. La classica batteria da 5.000 mAh vi consente un’autonomia eccezionale e grazie alla ricarica rapida a 15W, il Galaxy A22 5G torna velocemente alla piena carica. Sotto alla scocca di questo device, troviamo la potenza di un processore Octa-core e fino a 4 GB di RAM, per prestazioni veloci e discrete per qualsiasi condizione d’utilizzo. La memoria interna è da 64GB, ma potete espanderla tramite una scheda micro-SD fino a un massimo di 1 TB.

Praticamente questo smartphone ha tutto ciò che serve a un dispositivo mobile nel 2022, il necessario per far sì che sia utile sia a lavoro che a casa. Non preoccupatevi se il prezzo vi può sembrare basso per un Samsung, per questo vi stiamo dicendo che questa è un’offerta da non farsi scappare. Il Samsung Galaxy A22 5G a soli 174,00 € è troppo invitante. Inoltre ricordatevi della politica di Amazon: soddisfatti o rimborsati. Non avrete spiacevoli sorprese ad acquistare dal noto e-commerce, dopo l’acquisto del prodotto avete 30 giorni di tempo per decidere di fare il reso e quindi di essere rimborsati al 100%. Se cercate un nuovo smartphone economico affrettatevi, sono rimasti pochi pezzi a disposizione nei magazzini Amazon a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.