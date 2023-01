Samsung Galaxy A22: questo è lo smartphone che devi comprare subito

Il Samsung Galaxy A22 5G è uno dei più amati smartphone tra il pubblico giovane, complice da un lato il display che permette di guardare i contenuti in maniera incredibilmente chiara e nitida grazie alla tecnologia FHD+, dall’altra la funzione Real Smooth, che mantiene stabile l’immagine quando si gioca o scorre lo schermo. Insomma, uno smartphone di tutto rispetto, che oggi tra l’altro ti costa solo 203 euro grazie allo sconto presente su Amazon con le spedizioni gratuite per chi è abbonato ovviamente a Prime.

Samsung Galaxy A22 5G, il migliore tra i medio gamma

Questo cellulare è costruito con materiali di tutto rispetto e vanta in tal senso un aspetto versatile. Le linee eleganti offrono una presa agevole, facilitando la navigazione sullo schermo. Quest’ultimo, come scritto prima, è uno dei principali punti di forza del dispositivo. Ha una visuale piuttosto ampia con il display Infinity-V da 6,6″ che per caratteristiche evidenzia la qualità dei colori e la nitidezza delle immagini.

Neanche dal punto di vista della fotocamera rimani deluso perché ha montata una multi-fotocamera con sensore principale da 48 megapixel per scatti nitidi, una fotocamera ultra-grandangolare per angolo di visione più ampio e un’altra ancora di profondità per una messa a fuoco dello sfondo personalizzata. Quindi i selfie diventano scatti d’autore, e con la batteria da 5.000mAh che non si scarica mai e si ricarica in modo Ultra rapido, sei a posto per ore e ore.

Con questo device, insomma, non hai limiti di utilizzo che siano di svago, gaming, lavoro e così via. Anche perché il telefono cellulare Galaxy A22 5G sfrutta tutta la potenza del processore Octa-core e fino a 4GB di RAM, per prestazioni veloci ed efficienti, e una memoria interna da 64GB. Il resto lo fa la rete di telefonia mobile di nuova generazione: la potenza del 5G cambia il modo in cui vivi e condividi i contenuti sul tuo smartphone, dai giochi allo streaming, dalla condivisione ai download ultraveloci. Insomma, acquista al volo questo Samsung Galaxy A22 5G, oggi ti costa appena 203 euro grazie allo sconto del -13% presente su Amazon.

