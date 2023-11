Samsung Galaxy A23 5G a prezzo MOZZAFIATO su eBay: risparmia TANTISSIMO

Non c’è niente da fare: se hai la necessità di acquistare un nuovo smartphone non puoi assolutamente farti scappare il Samsung Galaxy A23 5G in super sconto su eBay. Quest’oggi, infatti, al già disponibile calo di prezzo del 38%, puoi aggiungere un ulteriore sconto di 32,25€ utilizzando il codice coupon “NOVEDAYS“.

In questo modo il terminale Android del coloss sudcoreano può essere tuo alla cifra shock di appena 182€, ovvero con un calo compressivo di prezzo di ben 166€.

Super sconto su eBay per l’ottimo mediogamma Samsung Galaxy A23 5G

Samsung Galaxy A23 5G ha tutto ciò di cui hai bisogno in un mediogamma Android: un eccellente pannello Infinity-V da 6.6 pollici per guardare tutti i video che vuoi ad altissima risoluzione; un modem 5G per navigare in rete ad altissima velocità; un buon processore octa core e una mega batteria da 5000 mAh.

Inoltre, proprio come i device di fascia alta, anche il modello in super sconto monta un comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 50 MP per foto e video di qualità.

Con un prezzo di vendita su eBay di questa portata hai finalmente la scusa adatta per acquistare l’eccellente mediogamma di Samsung; sfrutta immediatamente lo sconto supplementare di 32,25€ con il codice coupon “NOVEDAYS” per riceverlo a casa gratuitamente e in pochissimo tempo al prezzo shock di appena 182€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.