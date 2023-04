Samsung Galaxy A23 5G, il prezzo dell'EPICO budget phone crolla su eBay

Samsung Galaxy A23 5G in offerta su eBay con il 39% di sconto è la giusta occasione per mettere le mani su uno tra i migliori budget phone del momento. Ad appena 213€, infatti, solo oggi puoi ricevere direttamente a casa in appena 1 giorno un device apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo perfetto rapporto qualità/prezzo.

Con un bel design giovanile, lo smartphone di Samsung è la perfetta sintesi di tutto ciò di cui un utente ha bisogno per un utilizzo semplice e appagante di un telefono economico. Infatti, è perfetto per navigare in rete, telefonare, chattare con gli amici, guardare i video, scattare foto, ascoltare la musica e molto altro ancora.

Prezzo ridicolo su eBay per l’ottimo Samsung Galaxy A23 5G

Frontalmente trova posto un bel pannello Infinity-V da ben 6.6 pollici ad alta risoluzione con una buona fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto il cofano un processore octa core avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno durante il giorno.

A tutto ciò si aggiunge anche una mega batteria da ben 5000 mAh perfettamente calibrata per offrirti un giorno pieno di utilizzo e il supporto all’espansione della memoria interna per salvare tantissimi file sulla microSD.

Sul retro, inoltre, nonostante il prezzo super economico, trova posto un modulo fotografico con ben 4 lenti di cui la principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto ad alta risoluzione e registrare video di qualità per immortalare magici momenti da rivedere a dettagli altissimi.

Metti subito nel carrello il validissimo smartphone Android di Samsung fintanto che è in offerta su eBay con il 39% di sconto; solo oggi ti arriva a casa in appena 1 giorno con le consegne rapide e completamente gratuite.

