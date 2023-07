Samsung Galaxy A23 5G sprofonda del 41% su eBay: oggi costa 204€

La settimana parte con una super offerta eBay per lo smartphone Android economico Samsung Galaxy A23 5G. Infatti, complice uno sconto immediato del 41% con tanto di consegna rapida e gratuita, il device a marchio Samsung sprofonda ad appena 204€.

Sottile, leggero, con un bel design e una scheda tecnica molto valida, lo smartphone del colosso sudcoreano è apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per via del suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

Appena 204€ su eBay per il budget phone Samsung Galaxy A23 5G: affare d’oro

Samsung Galaxy A23 5G monta un bel pannello Infinity-V da 6.6 pollici ad altissima risoluzione ideale per guardare tutti i video che vuoi, mentre dal punto di vista sonoro è uno tra i pochi device di fascia economica con speaker Dolby Atmos. Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida e un processore octa core scattante, lo smartphone di Samsung stupisce per il suo modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da ben 50 MP.

Con un risparmio immediato di ben 144€ sul prezzo di vendita originale, questa è la migliore offerta di eBay per acquistare il budget phone di Samsung; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.