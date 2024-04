Samsung Galaxy A25 5G, il Re del rapporto qualità prezzo è anche super scontato! Cosa volere di più?

Per Samsung le etichette che si è soliti dare ai dispositivi per illustrare una semplice connotazione di prezzo stanno strette. Il solo prezzo non è mai indice di qualità bassa, media o alta, Samsung ha la buona abitudine di costruire prodotti che, nonostante un prezzo accessibile, hanno tante e tali qualità che sarebbe meglio parlare di un prodotto di ben altra caratura. Samsung Galaxy A25 5G è proprio uno di questi dispositivi: prezzo accessibile da fascia bassa/media , ma poi vai a vedere la dotazione tecnologica e le prestazioni e ti accorgi che questo smartphone gioca in tutt’altro campionato! Se poi ci mettiamo anche il super sconto Amazon MENO 35% che taglia il prezzo da 369 euro a 239 euro è facile capire come questo smartphone sia un vero e proprio affarone! Risparmio secco di 130 euro!

Rapporto qualità prezzo al top!

Dotazione tecnologica decisamente avanzata per Samsung Galaxy A25 5G: si parte con uno schermo gigante da 6,5 pollici Full HD+ Super AMOLED che restituisce colori intensi con una luminosità molto elevata fino a 1000 nits e un frequenza massima di aggiornamento di 120 Hz. Praticamente Samsung Galaxy A25 5G è fluidissimo e reattivo e non tema la luce solare diretta!

Il cuore di Samsung Galaxy A25 5G è un processore octa-core di fascia media SAMSUNG Exynos 1280, al quale non difetta la potenza: veloce e zero lag, sia quando usiamo lo smartphone in maniera leggera, sia quando lo impegniamo con giochi belli esuberanti o con un multitasking pesante. La reattività è garantita anche da 6GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione è di 128GB, ma come da (ottima) tradizione Samsung possiamo ingrandirlo fino a 1TB con una scheda microSD!

Si la dotazione tecnologica parla chiaro, prezzo accessibile ma sotto il cofano di Samsung Galaxy A25 5G troviamo un motore potentissimo!

E poi c’è un ottimo sistema a tripla fotocamera posteriore, con prestazioni elevate anche nelle condizioni di luce più difficili e una batteria da ben 5000 mh e ricarica rapida a 25 watt!

