Samsung Galaxy A25 a 140 EURO IN MENO: ne rimangono POCHISSIMI

Devi rinnovare il tuo smartphone? Allora questo è il tuo giorno fortunato! Oggi, infatti, puoi acquistare su Amazon il Samsung Galaxy A25 a soli 179 euro con un mega sconto del 44%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy A25: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A25 è uno degli smartphone Android con un rapporto qualità – prezzo incredibile grazie ad una serie di specifiche tecniche innovative.

Una delle sue caratteristiche migliori è sicuramente il potente processore Exynos 1280 che rende tutto molto più veloce ed efficiente. In più è dotato di una RAM da 6GB con uno spazio di archiviazione di 128GB, espandibile fino a 1TB con una scheda microSD, così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file ed averlo sempre a portata di mano.

Il display Super AMOLED da 6,5″ non è da meno infatti mostra dettagli e colori intensi con luminosità fino a 1000 nit. Inoltre, grazie a Vision Booster, la visibilità è garantita in qualsiasi condizione esterna, anche sotto la luce diretta del sole, mentre la funzione Protezione Occhi riduce la luce blu dannosa.

Per finire, il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 50MP che cattura immagini ad alta risoluzione e video cinematografici con una frequenza di campionamento di 500 Hz. Allo stesso tempo, la fotocamera anteriore da 13MP immortala i tuoi selfie più belli e dai particolari minuziosi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.