Samsung Galaxy A25: best buy assoluto in super sconto Amazon

Il Samsung Galaxy A25 5G, già apprezzato per il suo eccellente rapporto qualità prezzo, diventa ancora più interessante grazie a un’offerta imperdibile su Amazon. Con uno sconto del 39%, questo smartphone di fascia economica offre prestazioni e caratteristiche tipiche di dispositivi di categoria superiore, il tutto a un prezzo estremamente competitivo. Un risparmio esagerato il prezzo crolla da 319 euro a 195,55 euro, per un risparmio di ben 124 euro. Super offerta Amazon per chi vuole un ottimo smartphone senza spendere una fortuna!

Samsung Galaxy A25 5G vanta un ampio display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, capace di visualizzare colori vivaci e contrastanti con una luminosità massima di 1000 nit. La frequenza di aggiornamento a 120Hz assicura una fluidità visiva eccezionale, mentre la tecnologia Vision Booster ottimizza la visibilità in condizioni di forte illuminazione. Per ridurre l’affaticamento degli occhi, è presente una modalità che filtra la luce blu. Sotto la scocca troviamo il processore Exynos 1280, affiancato da 6GB di RAM, che garantiscono prestazioni fluide anche nelle attività più impegnative. Lo storage interno da 128GB è espandibile tramite microSD fino a 1TB.

Il comparto fotografico di Samsung Galaxy A25 5G è composto da un sistema a tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale da 50 MP cattura dettagli nitidi e colori vivaci, affiancata da un ultra-wide da 8 MP per inquadrature più ampie e da un macro da 2 MP per primi piani ravvicinati. La fotocamera frontale da 13 MP è ideale per selfie di alta qualità. Per quanto riguarda l’autonomia, la batteria da 5000 mAh garantisce un utilizzo prolungato, mentre la ricarica rapida da 25W permette di ripristinare rapidamente l’energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.