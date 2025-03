Samsung Galaxy A25 in doppio sconto su eBay: oggi lo paghi 130€ in meno

In cerca di un nuovo smartphone? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo bomba! Parliamo del Samsung Galaxy A25, oggi disponibile su Amazon a soli 228 euro con uno sconto del 35% ed un ulteriore coupon di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRMAR25 al momento dell’ordine.

In questo modo potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate mensili con Klarna al check-out. Non aspettare oltre, una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy A25: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A25 è uno smartphone che vanta un ottimo rapporto qualità – prezzo, e che oggi puoi acquistare con una spesa ancora più bassa grazie ad un doppio sconto eccezionale.

Il suo processore Core 8 garantisce prestazioni eccezionali in ongi ambito, così potrai effettuare tutto in maniera più fluida ed efficiente che mai. Allo stesso tempo, vanta una batteria super potente da 5.000 mAh che offre un’autonomia di oltre 24 ore, mentre con la Ricarica Ultra-Rapida basteranno pochi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è il suo display Super AMOLED da 6,5 pollici che mostra dettagli e colori intensi con una luminosità fino a 1.000 nit, supportata da Vision Booster per una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Per finire, quest modello dispone di una fotocamera principale da 50 MP che permette di realizzare foto e video da vero professionista anche in notturna.

Oggi il Samsung Galaxy A25 è disponibile su Amazon a soli 228 euro con uno sconto del 35% ed un ulteriore coupon di 10 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRMAR25 al momento dell’ordine. In questo modo potrai risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una doppia offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.