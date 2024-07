Samsung Galaxy A25 SOTTOCOSTO: oggi scontatissimo al -39%

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Sei alla ricerca di un modello innovativo ma conveniente? Punta tutto sul Samsung Galaxy A25, oggi disponibile su Amazon a soli 224 euro con uno sconto del 39%.

In questo modo potrai risparmiare più di 140 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, un’offerta del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy A25: tutte le caratteristiche tecniche

Il Samsung Galaxy A25 è uno smartphone di ultima generazione perfetto per soddisfare le esigenze di chiunque.

Questo modello dispone del potente processore Exynos 1280, con una RAM da 8GB e una memoria interna di 256GB espandibile fino a 1TB con una scheda microSD. Questo vuol dire che potrai archiviare qualsiasi tipo di file, anche quello più pesante, ed averlo sempre a portata di mano quando serve.

Inoltre lo smarthpone è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici che offre immagini super vivide con dettagli e colori intensi, e Vision Booster che garantisce una visibilità perfetta in qualsiasi condizione di luce, anche sotto il sole diretto.

Le tue foto non saranno da meno grazie alla Tripla fotocamera posteriore. In particolare la fotocamera principale da 50MP permette di realizzare immagini ad alta risoluzione e video cinematografici da vero professionista, mentre la fotocamera anteriore da 13MP immortala i tuoi selfie più belli e garantisce videochiamate sempre super realistiche.

