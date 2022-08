Samsung Galaxy A33: questa offerta su Amazon è incredibile

Questa sì che è un’offerta assurda. Il Samsung Galaxy A33 5G è scontato di oltre 100 euro su Amazon. Ora il suo prezzo è di soli 253,50 €, questo sapete cosa significa? Significa che non dovete perdere un solo minuto e correre a comprarlo subito. Offerte del genere vanno a ruba sul noto e-commerce americano e i pezzi disponibili a questo prezzo folle sono pochi.

Samsung Galaxy A33: le specifiche tecniche che non ti aspettavi

Il Samsung Galaxy A33 5G è un medio gamma di tutto rispetto, sono tanti i motivi per i quali lo dovete comprare subito a questo prezzo, se stavate cercando un dispositivo economico, ma affidabile e prestante allo stesso tempo. Poi come ben sappiamo, Samsung è sinonimo di qualità e garanzia. Infatti questa azienda non ha rivali nel panorama Android ed ha sempre costruito device di alta qualità. Se siete curiosi di saperne di più sulle specifiche tecniche del Galaxy A33, ve le elenchiamo qui di seguito:

Display Super AMOLED Infinity-U da 6.4” con risoluzione FHD+;

Quadrupla fotocamera: la camera principale OIS da 40 MP, scatta foto discrete in qualsiasi condizione di luce;

Processore da 5nm Octa-core e possibilità di aumentare la RAM virtualmente, per consentirvi di eseguire app in maniera fluida e divertirvi con più attività contemporaneamente;

Galaxy A33 è certificato IP67 per resistenza all’acqua e alla polvere;

Ha il modulo 5G per la connettività super veloce del futuro;

Come avete potuto leggere il Samsung Galaxy A33 5G ha tutte le caratteristiche necessarie per essere un device davvero interessante. Interessante soprattutto grazie a questa incredibile offerta su Amazon, che porta il suo prezzo a soli 253,50 €. Uno sconto del 35% che vi farà amare questo acquisto. Inoltre ricordatevi della politica di reso di Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere di restituire il prodotto che avete comprato e ricevere così il rimborso completo del 100%, in caso di problemi.

