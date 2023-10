Samsung Galaxy A34 5G ad APPENA 258€? Sconto INCREDIBILE su eBay (-35%)

La giornata non potrebbe partire con una migliore offerta eBay in ambito mobile, come questa che vede protagonista il popolarissimo mediogamma Samsung Galaxy A34 5G. Venduto al prezzo shock di appena 258€, complice uno sconto immediato del 35%, il device del colosso sudcoreano rappresenta la migliore occasione per poter risparmiare seriamente.

Nonostante il crollo verticale di prezzo il terminale Android del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze: è realizzato con materiali di buona qualità, ha un design piacevole e monta una scheda tecnica decisamente interessante.

eBay svende l’ottimo mediogamma Android Samsung Galaxy A34 5G: offerta shock

Samsung Galaxy A34 5G monta un bel pannello Super AMOLED da 6.6 pollici con una fotocamera frontale per selfie di qualità, un veloce processore octa core e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna senza fatica per tutto il giorno. Inoltre, il device è dotato di un buon modem 5G per navigare in rete alla massima velocità e sul retro monta anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da ben 48MP.

Questa offerta di eBay rappresenta senza esagerazione l’unica occasione a tua disposizione per poter risparmiare ben 140€ sul prezzo di acquisto del device a marchio Samsung; fai la scelta giusta e mettilo subito nel carrello per poterlo ricevere direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

