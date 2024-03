Samsung Galaxy A34 5G, Amazon la combina grossa MENO 43 PER CENTO!

Gli sconti Amazon continuano incessantemente, oggi il nostro e-shop preferito propone uno degli smartphone più venduti di Samsung, il Galaxy A34 5G, ad un prezzo che crolla sempre di più, per un un’offerta che come diceva quel vecchio adagio… non possiamo rifiutare! Risparmio fuori di testa per questo campione della classe media che come da buone abitudini Samsung punta decisamente in alto: MENO 43%, ben 170 euro in meno rispetto al prezzo di listino, 229,69 euro invece che 399,90 euro! Il campione della fascia media, il Re del rapporto qualità prezzo, a questo prezzo, perdonate il gioco di parole, non si era visto mai! Da comprare ora!

Il Re della fascia media

Uno dei punti di forza di Galaxy A34 5G è l’enorme display Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione di 2340×1080 pixel, che restituisce colori brillanti e vivaci. Ed è anche super luminoso, questo vuol dire che lo schermo risulta molto leggibile anche nelle giornate più assolate, cosa da non sottovalutare visto che siamo entrati da poco nella bella stagione.

Per quanto riguarda il settore imaging, il Galaxy A34 5G ha una efficace tripla fotocamera posteriore. La fotocamera principale da 48 megapixel è capace di scattare foto decisamente piacevoli, nitide e molto dettagliate, troviamo poi una camera ultra-grandangolare da 8 megapixel per non perdere nulla di quello che vediamo con i nostri occhi. E poi c’è anche anche una fotocamera macro da 5 megapixel per le foto da vicino.

Inutile dire che le immagini catturate dallo smartphone, come da tradizione Samsung, sono ottime in ogni condizione di luce, anche in quelle più complicate.

Sotto il cofano di Galaxy A34 5G c’è è un processore octa ore Dimensity 1080 MediaTek che lavora insieme a 6 giga di ram. I due restituiscono prestazioni e fluidità senza compromessi. Fascia media che punta in alto quindi, Galaxy A34 5G è davvero un BEST BUY nato!

La durata della batteria è un altro elemento vincente di Galaxy A34 5G : è grande ben 5000 mAh, questo significa che lo smartphone arriverà a sera senza problemi!

