Samsung Galaxy A34 5G, la fascia media che si fa alta in super offerta su eBay!

Samsung Galaxy A34 5G, ovvero la fascia media che vola verso quella alta, con caratteristiche di tutto rispetto e soprattutto col supporto Samsung lato software che non ha niente a che vedere con quello ballerino della maggior parte dei produttori del lontano oriente. Uno smartphone dal rapporto qualità prezzo assolutamente vincente che oggi troviamo in super sconto su eBay, un sontuoso MENO 40% che ci fa risparmiare ben 190 euro sul prezzo consigliato di listino. Un super sconto per un super affare da comprare ora su eBay!

Tanta qualità made in Samsung

Samsung Galaxy A34 5G presenta un design elegante e moderno, con un display AMOLED da 6,6 pollici super luminoso che offre colori brillanti e vividi. Sotto il cofano, Samsung Galaxy A34 5G è equipaggiato con un processore octa-core Dimensity 1080 MediaTek che permette di gestire senza problemi le applicazioni più esigenti e multitasking.

In termini di memoria e archiviazione, Samsung Galaxy A34 5G offre una RAM di 6 GB e una capacità di archiviazione di 128 GB, espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB. Non gli manca nulla, la gestione dello spazio è davvero superiore a molti smartphone di fascia alta.

Questo Samsung Galaxy A34 5G è un prodotto fortemente votato alla multimedialità e allo scattare foto grazie alla fotocamera da ben 48 megapixel che permette al Samsung Galaxy A34 di restituire immagini di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Di notte o di giorno Samsung Galaxy A34 5G regala sempre ottimi scatti.

Da ultimo Samsung Galaxy A34 5G è dotato di una batteria da ben 5000 mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Samsung Galaxy A34 5G è un perfetto BEST BUY, un mediogamma con caratteristiche che gli permettono di concorrere a testa alta in categorie dove il prezzo d’ingresso è ben più alto. Il tutto oggi ad un costo decisamente invitante visto lo sconto di ben 190 euro su eBay!

