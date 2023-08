Samsung Galaxy A34 5G, la fascia media vola alto mentre il prezzo precipita!

Samsung Galaxy A34 5G è uno smartphone di buon livello, orgoglioso alfiere della fascia media, ma fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Proprio per questo motivo, e per la sua componentistica per certi versi più da fascia alta che media, possiamo definire Samsung Galaxy A34 5G come un device che vince senza troppi problemi la medaglia d’oro nella categoria rapporto qualità prezzo, e visto il grande affollamento in questo settore è davvero un risultato importantissimo! Compratelo ora, e non ve ne pentirete, il risparmio è gigante: MENO 31% per ben 122 euro di risparmio!

Bello e potente

Il design del Samsung Galaxy A34 5G è elegante e moderno, con un corpo in vetro e una cornice in metallo. Lo schermo Super AMOLED da 6,6 pollici offre una risoluzione nitida e colori vivaci, che rendono l’esperienza di visualizzazione coinvolgente e immersiva. La qualità dell’immagine è ottimizzata grazie alla tecnologia HDR10+ e al rapporto di contrasto elevato. Inoltre, grazie alla tecnologia di schermo Always-on, è possibile visualizzare le notifiche, l’orario e altre informazioni in qualsiasi momento senza dover sbloccare il dispositivo.

Sotto la scocca, Samsung Galaxy A34 5G troviamo un processore octa-core Dimensity 1080 MediaTek che offre prestazioni fluide e veloci. La RAM da 6 GB consente di eseguire app e giochi senza alcun problema di rallentamenti o arresti anomali. Lo spazio di archiviazione di 128 GB, espandibile tramite scheda microSD, offre ampio spazio per file multimediali, applicazioni e documenti.

La fotocamera è un altro punto di forza di Samsung Galaxy A34 5G. La fotocamera principale da 48 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP consente di scattare foto panoramiche spettacolari. È presente anche una fotocamera macro da 5 MP che consente di scattare foto ravvicinate di oggetti piccoli. La fotocamera frontale da 13 MP garantisce selfie di alta qualità e videochiamate chiare.

Samsung Galaxy A34 5G è dotato di una batteria da 5.000 mAh, che garantisce una lunga durata durante l’uso intensivo del telefono. Supporta anche la ricarica rapida, che consente di ricaricare la batteria rapidamente quando è necessario.

