Samsung Galaxy A34 5G lo sconto è eccezionale MENO 41 PER CENTO!

Amazon propone uno degli smartphone bestseller Samsung, il Galaxy A34 5G, ad un prezzo che ci lascia senza parole, per un un’offerta impossibile da rifiutare. Il prezzo è da fascia media, ma se guardiamo le caratteristiche di questo smartphone made in Corea, si viaggia decisamente più in alto! Risparmio esagerato grazie al MENO 41%, ben 193 euro in meno rispetto al prezzo di listino, 277 euro invece che 469,90 euro! Subito a carrello, a questo prezzo Galaxy A34 5G è il Re degli INSTABUY!

Instabuy, anzi BEST BUY!

Galaxy A34 5G è graziato da un display gigante, un Super AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione di 2340×1080 pixel, che restituisce immagini nitide, vivaci e davvero brillanti. Questo rende la visione di contenuti multimediali come film, video e foto un’esperienza piacevolissimo.

Per quanto riguarda il settore imaging siamo anche qui al top. Galaxy A34 5G è dotato di una fotocamera posteriore tripla che permette scatti molto variegati. Una fotocamera principale da 48 megapixel realizza foto decisamente fedeli e dettagliate, mentre una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel consente di catturare scene ambienti vasti in tutta la loro grandezza.

Inoltre, c’è anche una fotocamera macro da 5 megapixel per scatti da vicino sempre a fuoco e molto dettagliati. Foto come solo Samsung sa fare, eccezionali in ogni condizione di luce, anche in quelle più proibitive. Altro che fascia media insomma, ottiche e software regalano scatti indimenticabili.

Sotto il cofano di Galaxy A34 5G c’è un octa ore Dimensity 1080 MediaTek accompagnato da 6 giga di velocissima ram. Il risultato in termini di prestazioni e fluidità è senza paragoni. Anche qui siamo dalle parti della fascia alta, mentre il super sconto Amazon MENO 41% ci dice altro! Multitasking spinto, giochi pesanti e molto altro, Galaxy A34 5G non teme nessuno!

La durata della batteria è un elemento super importante per ogni smartphone e il Galaxy A34 5G eccelle anche in questo aspetto. La batteria di bella grande, 5000 mAh, che ci fa utilizzare lo smartphone per un’intera giornata senza doverlo ricaricare.

