Incredibile sconto sul Samsung Galaxy A34 5G: -36%

Oggi su Amazon è disponibile una incredibile offerta del 36% su uno smartphone di media gamma targato Samsung. Il dispositivo in questione è lo splendido Samsung Galaxy A34 5G con un ottimo display AMOLED e buona autonomia. Solo per poche ore, è possibile acquistarlo al prezzo bomba di 299,00€.

Samsung Galaxy A34 5G display AMOLED da 6,6 pollici Full HD

Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,6 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel, il quale offre un’ottima esperienza visiva e una grande fluidità grazie al Refresh rate di 12o Hz. Grazie alla tecnologia Super AMOLED FHD+, godrai di dettagli incredibili e colori brillanti, anche sotto la luce diretta del sole.

Il Samsung Galaxy A34 5G è dotato di un design dalle linee semplici e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device. Inoltre il dispositivo ha uno spessore è di 8.2 millimetri e pesa solo 199 grammi, ed è dotato di una certificazione IP67.

Il Galaxy A34 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 1080 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Grazie alla batteria da 5.000mAh con supporto per la carica a 25W, non dovrai preoccuparti di portare con te il caricabatterie poiché arriverai tranquillamente a fine giornata con almeno il 20% di autonomia residua.

Lato fotocamere, invece, troverai una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2, una fotocamera macro da 5 megapixel con apertura f/2.4 e una fotocamera anteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2.

Inoltre, il Galaxy A34 5G supporta il Dolby Atoms, che trasformerà le tue canzoni, chiamate e/o contenuti video in esperienze senza paragoni. A questo prezzo, il Samsung Galaxy A34 5G è un affare da non lasciarsi sfuggire, poiché offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. Acquistalo subito su Amazon al prezzo di 299,00€.

