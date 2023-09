Il prezzo del Samsung Galaxy A34 è CROLLATO: ma devi sbrigarti!

Il Samsung Galaxy A34 è un apprezzatissimo smartphone della vasta famiglia del colosso sudcoreano molto apprezzato per tutto quanto offre a un prezzo decisamente conveniente. Dotato com’è di connessione 5G, ultimo sistema operativo Android 13, un generosissimo Display FHD+ Super AMOLED da 6.6”, una potenza garantita grazie alla combo 6GB RAM e 128GB di memoria interna (pure espandibile). E ancora, una batteria da 5.000 mAh che garantisce una certa autonomia. Per non parlare dell’accattivante colore Silver, agli scatti resi naturali dalla modalità Awesome oltre alla versione italiana che va tutta a vantaggio della garanzia. Bene, pagherai tutto questo 262,80 euro grazie allo sconto del 34%!

Samsung Galaxy A34: caratteristiche e offerte in corso

Scopriamo altre caratteristiche dello smartphone Samsung Galaxy A34, un telefono collocato nella fascia medio-bassa ma dalle prestazioni davvero sbalorditive. Partiamo proprio dal display, che, per forza di cose, è la prima cosa che balza all’occhio: il display Super AMOLED FHD+ 6.6’’1 di Galaxy A34 5G offre un’esperienza visiva di straordinaria fluidità con schermate che scorrono che è un piacere e un Refresh rate di 120Hz. Bene anche la compattezza senza fronzoli della scocca, caratterizzata da linee semplici, colori versatili e una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device.

Molto particolare, per quanto concerne il comparto della fotocamera, poi sistema multicamera, per catturare i tuoi momenti più importanti grazie alla fotocamera principale da 48 MP. Bene anche la Batteria da 5.000 mAh che consente di arrivare a fine giornata tranquillamente anche in caso di uso intensivo. La connessione 5G ti consente di guardare i tuoi contenuti preferiti, aggiornare le app, condividere file con amici e parenti e tanto altro, in modo fluido e senza intoppi. La combinazione 6GB RAM e 128GB di memoria interna ti consente di avere un telefono fluido anche quando conservi tanti video e foto.

Dunque, un ottimo telefono che oggi pagherai solo 262,80 euro grazie allo sconto del 34%! Tuttavia, come tutte le offerte, non dura a lungo. Quindi ti conviene sbrigarti!

