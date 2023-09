Samsung Galaxy A34: prezzo al MINIMO STORICO, meglio approfittare!

Difficilmente troverai il Samsung Galaxy A34 con 5G al prezzo proposto in questa strepitosa offerta, essendo precipitato del 37%, quindi di oltre un terzo! Parliamo di un apprezzatissimo smartphone della casa sudcoreana, di quelli che paghi come un telefono di fascia media ma che ti garantisce prestazioni simili a un Top di gamma! Qualche esempio? A partire dal display Super AMOLED 6.6’’, che offre un’esperienza visiva di impareggiabile fluidità con schermate che scorrono a meraviglia e un Refresh rate di 120Hz. Inoltre, essendo basato sulla tecnologia FHD+ ti regala dettagli incredibili e colori brillanti, anche all’aperto in condizioni di ampia luminosità, visto che si autoregola. Ma ci sarebbe ancora tanto altro da dire, ma non vogliamo rubarti tempo prezioso visto che si sta esaurendo. Il Prezzo? Oggi lo paghi solo 295 euro!

Samsung Galaxy A34: caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy A34 è bello anche da spento, grazie alle sue linee semplici, ai suoi colori versatili e a una fotocamera perfettamente incorporata nel corpo del device. Ma per chi bada alla sostanza del software, diciamo subito che questo telefono non delude, visto che è dotato di un processore Octa-core e connesso in 5G, quindi è ideale anche per chi ama giocare o guardare tanti video lunghi col telefono. Con una memoria da 6/8 GB e opzioni di archiviazione da 128/256 GB,oltre che al supporto per una scheda microSD fino a 1TB ti permette di salvare tutti i file che vuoi senza che finisca per rallentare.

La batteria da 5.000 mAh ti consente un uso intensivo senza pensieri. Galaxy A34 5G ottimizza infatti il consumo della batteria adattandosi alle tue abitudini di utilizzo. Per i più distratti, tornerà anche utile il fatto che possegga il certificato IP67, che lo rende resistente all’acqua e alla polvere e può rimanere immerso a 1 metro di profondità per 30 minuti. Per chi ama ascoltare la musica, è dotato di audio immersivo Dolby Atmos, capace di trasformare le tue canzoni, chiamate e contenuti video in esperienze audio pure.

No, non ci siamo dimenticati della fotocamera, ha una fotocamera frontale da 13 megapixel e una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 48 megapixel (f/1.8 con AF e OIS), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2 e angolo di visione a 123°) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4). Insomma, cosa aspetti? Avrai tutto questo, ma solo per poche ore ancora, a soli 295 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.