Samsung Galaxy A35 a 130 EURO IN MENO: offerta ESCLUSIVA Amazon

È arrivato il momento di cambiare il tuo vecchio cellulare? Allora approfitta della super offerta sul Samsung Galaxy A35, oggi disponibile su Amazon a soli 325 euro con uno sconto del 29%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 130 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Samsung Galaxy A35: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A35 è uno smartphone Android di ultima generazione che vanta specifiche tecniche di massimo livello.

Il dispositivo è dotato di un display FHD+ Super AMOLED da 6,6″ con un livello di luminosità altissimo e la funzionalità Vision Booster, così da offrire immagini sempre nitide in ogni condizione ambientale esterna.

La punta di diamante dello smartphone è sicuramente la fotocamera grandangolare da 50 MP ad alta risoluzione che cattura foto perfette e registra video fluidi e dai colori intensi in Super HDR, grazie alla stabilizzazione OIS e VDIS in 4K.

Un’altra caratteristica importante è la sua batteria da 5.000 mAh che ti permette di giocare, guardare video e dedicarti a tutto ciò per una giornata intera senza mai rimanere a corto di energia. Inoltre il cellulare è davvero più resistente che mai grazie ad un display realizzato in robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+ e alla classificazione IP67 che lo rende resistente sia alla polvere che all’acqua.

