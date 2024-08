Samsung Galaxy A35, il prezzo crolla sempre di più: MENO 40 PER CENTO

Affare imperdibile su Amazon! Il Samsung Galaxy A35, nella sua versione top di gamma con 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, è ora disponibile a un prezzo super vantaggioso: solo 269 euro. Un’occasione unica per mettere le mani su uno smartphone completo e performante senza spendere una fortuna. Prezzo spettacolare: 269,99 euro invece che 446,30 euro, per un taglio di prezzo del 40%, pari a ben 176 euro! Davvero un’offerta niente male per il Re della fascia media!

Samsung Galaxy A35 è uno smartphone di fascia media solido e affidabile, caratterizzato da linee morbide e un retro in plastica che, pur essendo leggero, offre una buona resistenza ai graffi. Il display, un Super AMOLED da 6,6 pollici, è luminoso e dettagliato, con un fluidissimo refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca troviamo un processore Exynos 1380, affiancato, come scritto in apertura, da 8GB di RAM e 256GB di spazio d’archiviazione. Questa configurazione consente di eseguire senza problemi più app insieme e giocare anche ai giochi più impegnativi.

l comparto fotografico del Galaxy A35 è composto da una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 megapixel, un ultra-wide e un sensore per la profondità. Questa configurazione permette di catturare foto di buona qualità in diverse condizioni di illuminazione.

Da ultimo Samsung S35 è certificato IP67, mentre lato software troviamo Android 14 con One UI e 4 major update garantiti. Uno smartphone quindi che gantisce aggiornamenti e patch di sicurezza per molto tempo. Cosa non scontata questo visto solo da pochi mesi i competitor cinesi si stanno attrezzando in merito.

Samsung A35: prezzo spettacolare: 269,99 euro invece che 446,30 euro, per un taglio di prezzo del 40%, pari a ben 176 euro! Davvero un’offerta niente male per il Re della fascia media!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.