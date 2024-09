Samsung Galaxy A35: lo smartphone top di gamma ad un prezzo mai visto prima

Abbiamo selezionato per te uno dei migliori smartphone sul mercato in super offerta su Amazon! Parliamo del Samsung Galaxy A35, oggi disponibile a soli 277 euro con un maxi sconto del 38%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Si tratta di un’occasione unica che non puoi assolutamente farti scappare!

Samsung Galaxy A35: tutte le specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy A35 è un piccolo gioiellino tech che oggi puoi portare a casa ad un prezzo scontatissimo grazie all’offerta Amazon.

Una delle sue caratteristiche di spicco è il suo display Touchscreen da 6.6 pollici che permette di avere immagini con una risoluzione elevatissima e con particolari minuziosi. La visualizzazione non è da meno, offrendo il massimo della luminosità anche sotto la luce diretta del sole.

Dal punto di vista delle funzionalità, il dispositivo risulta eccellente innanzitutto grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet sempre velocissima e stabile in qualunque luogo tu sia.

Inoltre il dispositivo è dotato di una fotocamera da ben 50 megapixel che permette di scattare foto super nitide e video in 4K sempre stabili ed impeccabili anche nelle ore notturne. La batteria è potentissima garantendo un’autonomia che supere le 24 ore, mentre la memoria interna vanta 256 GB per poter conservare qualsiasi tipologia di file anche di grandi dimensioni.

Oggi il Samsung Galaxy A35 è disponibile su Amazon a soli 277 euro con un maxi sconto del 38%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Si tratta di un’occasione unica che non puoi assolutamente farti scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.