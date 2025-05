Samsung Galaxy A36 5G: design e prestazioni a un prezzo scontato

Con un equilibrio tra prestazioni, design e prezzo, il Samsung Galaxy A36 5G rappresenta una scelta interessante per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile. Disponibile su Amazon al prezzo di 359,90 euro invece di 399,90 euro, offre uno sconto immediato che lo rende ancora più attraente. Scopri l’offerta e tutte le caratteristiche del device in promozione.

Prestazioni solide e autonomia di lunga durata

Il Galaxy A36 5G si distingue per un hardware di tutto rispetto: il processore octa-core garantisce fluidità nell’uso quotidiano e nelle attività più impegnative, mentre i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria interna (espandibili mediante microSD) offrono ampio spazio per app e file. La batteria da 5.000 mAh assicura un’autonomia sufficiente per affrontare una giornata intensa senza necessità di ricarica frequente.

Il display Super AMOLED da 6,7 pollici offre colori vividi e un’esperienza visiva immersiva, ideale per contenuti multimediali e gaming. La tecnologia AMOLED garantisce neri profondi e un contrasto elevato, valorizzando ogni dettaglio. Disponibile nella colorazione Awesome Black, il device si adatta a ogni stile personale.

Dal punto di vista estetico, punta su un design minimalista con materiali di qualità. La scocca posteriore in vetro e la cornice laterale piatta conferiscono al dispositivo un aspetto sofisticato. Inoltre, la certificazione IP67 lo rende resistente a polvere e immersioni temporanee in acqua, un vantaggio per chi cerca robustezza senza rinunciare allo stile.

Samsung garantisce fino a sei anni di aggiornamenti per il sistema operativo e le patch di sicurezza, un aspetto che va ben oltre la media del settore. Inoltre, il dispositivo include una garanzia estesa di tre anni, un valore aggiunto che testimonia la qualità del prodotto e la fiducia del produttore.

Samsung Galaxy A36 5G è un dispositivo completo che unisce prestazioni, estetica e durata. Se stai cercando un dispositivo affidabile e versatile, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Acquistalo adesso a soli 359,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.