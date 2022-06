Samsung Galaxy A52s 5G: a questo prezzo è davvero un REGALO (eBay)

Se c’è uno smartphone Android di fascia media che ti consigliamo di acquistare immediatamente a occhi chiusi, quello è Samsung Galaxy A52s 5G. L’ottimo smartphone del colosso sudcoreano è attualmente in offerta su eBay con l’incredibile sconto del 49%.

Se lo acquisti adesso, infatti, lo ricevi a casa in pochissimo tempo ad appena 239€: a questo prezzo non solo saprà soddisfare tutte le tue personali necessità, ma ti garantirà un’esperienza di utilizzo che solitamente è riscontrabile in smarthpone da 5-6oo euro almeno.

Samsung Galaxy A52s 5G crolla di prezzo su eBay con il 49% di sconto: prendilo al volo

Oltre a essere costituito da un telaio ben realizzato che conferisce al terminale un buon look & feel, lo smartphone di Samsung è dotato di un buon display AMOLED frontale con una perfetta calibrazione dei colori e una buona luminosità. Uno degli aspetti più importanti del device è senza ombra di dubbio l’hardware che, grazie al processore octa core, è in grado di assicurarti un utilizzo sempre pronto e scattante in qualsiasi situazione.

Samsung Galaxy A52s 5G è inoltre costituito da una buona batteria con supporto alla ricarica rapida per darti la possibilità di utilizzarlo per molte ore anche dopo appena 30 minuti di ricarica, mentre sul retro la fotocamera quadrupla ruota attorno a un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non perdere questa incredibile occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone Android di fascia media di Samsung fintanto che è in offerta su eBay con il 49% di sconto. Ti assicuriamo che non troverai una migliore offerta online.