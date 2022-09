Samsung Galaxy A52s 5G in offerta speciale su Amazon: approfitta del 31% di sconto

Ottimizzato per l’intrattenimento, la sicurezza e la velocità, lo smartphone Samsung Galaxy A52s offre una connessione 5G incredibilmente veloce, un array di quattro fotocamere, sicurezza integrata Samsung Knox e un enorme display Super AMOLED Infinity-O da 6,5″. Acquistalo ora su Amazon a soli 323,15€ invece di 469,90€.

Il 5G ti dà accesso a download rapidi e la possibilità di trasmettere contenuti in streaming senza problemi con una risoluzione fino a 4K. Il display è ideale per le ultime novità in fatto di giochi mobili, streaming video e per vedere meglio le app di social media preferite.

Presenti anche quattro fotocamere posteriori e una singola anteriore. Scatta immagini nitide grazie all’obiettivo da 64 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), puoi anche utilizzare la funzione paesaggi che scatta immagini ultra-wide da 12 MP con FOV a 123°, primi piani macro dettagliati da 5 MP e ritratti con sfocatura bokeh regolabile grazie al sensore di profondità da 5 MP. Per i selfie, il Galaxy sfoggia un obiettivo ad alta risoluzione da 32 MP. Inoltre, le modalità Panorama e HDR basate su software offrono ancora più opzioni per preservare i momenti importanti.

La protezione di tutte queste foto e ricordi, oltre alle informazioni personali sensibili, è essenziale su un telefono cellulare. Questo è il motivo per cui Samsung ha sviluppato Knox, un sistema di sicurezza a più livelli che cerca malware e virus dannosi. Questo metodo di autenticazione biometrica viene utilizzato anche con Samsung Pass, una funzione che ti consente di utilizzare un’impronta digitale non solo per sbloccare il telefono, ma anche per fornire accessi sicuri su siti compatibili.

Questo telefono è progettato per funzionare su reti GSM e 5G (Sub-6) selezionate. 5G è un protocollo dati di rete cellulare in grado di offrire velocità dati estremamente elevate che rivaleggiano o superano quelle dei provider Internet a banda larga cablati. Le velocità del 5G possono variare considerevolmente in base alla posizione, ma in media non dovresti avere problemi a trasmettere video 4K. Con l’aggiornamento del 5G nel tempo, le applicazioni mobili AR e VR potrebbero diventare possibili. Il telefono è retrocompatibile con i dati 4G LTE, 3G e 2G per le località che non supportano il 5G.

Caratteristiche aggiuntive:

Eye Comfort Shield filtra la luce blu per ridurre l’affaticamento degli occhi;

Corning Gorilla Glass 5 durevole e resistente ai graffi;

128 GB di capacità di archiviazione;

Slot MicroSD può espandere lo spazio di archiviazione fino a 1 TB tramite una scheda di memoria opzionale;

Protezione IP67 resistente all’acqua e alla polvere;

Può essere immerso fino a 10 metri per un massimo di 30 minuti;

Processore octa-core Qualcomm SM7125 Snapdragon 750G 2.2/1.8 GHz con 6 GB di RAM;

Batteria Li-po da 4500 mAh con ricarica rapida 25V;

Approfitta ora del 31% di sconto e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.