Samsung Galaxy A52s: adesso con il 38% di sconto non ha rivali

Spesso ci chiedono qual’è il miglior medio gamma da acquistare. Dopo un anno dalla sua uscita sul mercato, la nostra proposta è ancora lui: il Samsung Galaxy A52s 5G. Infatti, nonostante sia un dispositivo uscito nel 2021, ancora oggi il Galaxy A52s 5G non ha nulla da invidiare ai medio gamma del 2022. Anzi, spesso è anche superiore ad alcuni di essi ed oggi è in super offerta su Amazon con uno sconto del 38% che ha portato il suo prezzo a soli 290,00 €.

Un medio gamma che non ha rivali a questo prezzo

Parliamo velocemente di alcuni dati tecnici per farvi capire meglio lo smartphone in questione. Il Samsung Galaxy A52s è dotato di un display da 6,5″ FHD+ AMOLED, superfluido grazie alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La batteria da 4500 mAh consente al dispositivo un’autonomia eccellente. Inoltre, è dotato anche della ricarica veloce a 25 W. Il processore è uno Snapdragon 778G di casa Qualcomm con modulo 5G per la connessione del futuro. Concludono il comparto hardware 6 GB di RAM e uno storage interno di 128 GB con memoria espandibile tramite MicroSD. Molto importante è la sigla, assicuratevi che sia il modello “s” che per circa 60 euro in più rispetto al modello standard, ne vale davvero la pena. Infatti, il modello standard non ha un modulo 5G, le prestazioni delle camere sono inferiori, ha una RAM più piccola e un processore meno potente.

Insomma, prestazioni di tutto rispetto per il Samsung Galaxy A52s 5G. Se state cercando un medio gamma e volete spendere poco senza rinunciare alla potenza, lui è il dispositivo perfetto. Infatti, essendo un device dell’anno scorso potrete acquistarlo ad un prezzo davvero stracciato. Le colorazioni disponibili sono diverse: nero, blu, verde, lavanda, menta, nero, violetto e bianco. Noi vi segnaliamo l’eccezionale offerta che abbiamo trovato su Amazon che porta il suo prezzo a soli 290,00 €. Con l’occasione vi ricordiamo anche di tenere sotto controllo l’e-commerce il 12 e 13 luglio per i Prime Day. Sono due giorni di grandi sconti dedicati agli iscritti al servizio Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.