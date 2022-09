Samsung Galaxy A53 5G: sconto del 30% per il medio gamma del 2022

Non tutti sanno che Samsung è l’azienda numero uno al mondo per quanto riguarda le vendite di dispositivi mobile. C’è poco da fare, quando si tratta di smartphone, sia gli esperti che non, si affidano soprattutto a questo marchio. Oggi su Amazon c’è in offerta il Samsung Galaxy A53 5G a soli 328,00 €. Questo è uno sconto strabiliante del 30% per il medio gamma più amato del 2022. In effetti il Galaxy A52s dell’anno scorso è stato tra i dispositivi più venduti fino a pochi mesi fa. Ma con la presentazione del nuovo Galaxy A53, Samsung sta scrivendo una nuova storia per quanto riguarda i suoi medio gamma, motivo per la quale questo sconto del 30% va preso al volo.

Samsung leader nelle vendite di dispositivi mobile

Partiamo dalle cose meno scontate, il Samsung Galaxy A53 ha un display infinity-O FHD Plus super Amoled da 6,5 pollici refresh rate a 120 Hz, fidatevi che questo è tra i pannelli più belli che potete trovare in questa fascia di prezzo. Sotto al telaio trovate ben 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno, accoppiati a una batteria da 5000 mAh. Le prestazioni qui sono superiori a quella a cui siamo abituati sui medio gamma e la batteria vi porta tranquillamente a fine giornata anche con un uso intenso.

Il Samsung Galaxy A53 non è un camera-phone, ma fidatevi che a questo prezzo il comparto fotografico è molto interessante. Con questo device potete scattare foto davvero discreta con qualsiasi condizione di luce, inoltre questo device è supportato dalla tecnologia Dolby Atmos.

Le cose più scontate invece, sono che lui è un prodotto Samsung, quindi affidabilità e qualità sono garantite e che lo potete acquistare da Amazon che è l’e-commerce più sicuro al mondo. Non perdete questa offerta pazzesca e acquistare il nuovo Samsung Galaxy A53 5G a soli 328,00 €.

