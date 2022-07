Nel mare magnum del mercato degli smartphone risulta molto spesso difficile muoversi. Le proposte sono tante e si può facilmente cadere in errore, optando per un dispositivo che poi tradisce le aspettative. Per questo motivo è importante puntare su un brand affidabile, come Samsung, e su smartphone come il Galaxy A53 5G, da tanti utenti considerato il best buy degli ultimi mesi.

Grazie all’offerta odierna, puoi acquistare il Samsung Galaxy A53 – 6GB di RAM, 128GB di storage interno espandibile – a soli 319,90 euro. Non si può non approfittare di uno sconto del 32% sul prezzo di listino da 469,90 euro.

Perché in tanti stanno virando sull’A53 5G? La scheda tecnica è in grado di sciogliere ogni dubbio, e ora te ne renderai conto. Quello del gigante sud-coreano è uno smartphone con Display FHD+ Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici e con 800 nits di luminosità, dunque da utilizzare anche sotto la luce del sole senza alcun problema.

Nemmeno il comparto multimediale scherza. Sul retro abbiamo una fotocamera con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) da 64MP, seguita da una ultra-grandangolare e da un Macro, perfetta per catturare tutti i dettagli.

Sotto la scocca vibra un processore octa-core da 5nm, eccellente per qualsiasi operazione, dalla produttività al gaming, dall’intrattenimento sulle piattaforme di streaming ai social network. La RAM (6GB) e la memoria interna (128GB espandibile) fanno il resto.

Ti segnalo infine una capiente batteria da 5000mAh che ti porterà fino a sera senza sforzo, la connettività 5G, il supporto alla ricarica ultra-rapida fino a 25W e la certificazione IP67, che si traduce in una resistenza ad acqua e polvere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.