Errore di prezzo su eBay? SAMSUNG GALAXY A54 a soli 354 euro! Io ne approfitterei

Samsung Galaxy A54 5G è un ottimo smartphone di fascia medio-alta, per quanti vogliono performance elevate senza spendere cifre esorbitanti! Su Ebay lo paghi 354,90 euro, grazie al sorprendente sconto del 38%. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Samsung Galaxy A54 5G: le caratteristiche

Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista con alcune eccellenze. Dispone di un grande display da 6.4 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo smartphone del marchio sudcoreano sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Samsung Galaxy A54 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al telefono di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8.2mm è contenuto e rende questo smartphone molto interessante. Batteria praticamente interminabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.