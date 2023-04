Samsung Galaxy A54 (256GB): su Amazon è già al MINIMO STORICO

Amazon rompe gli indugi e porta il nuovo Samsung Galaxy A54 al minimo storico a un paio di settimane dalla sua uscita. La configurazione più richiesta, ossia 8+256GB, è in offerta a 499 euro anziché 569,90 euro, con un risparmio dunque di oltre 70 euro rispetto al prezzo di listino. L’articolo è venduto e spedito da Amazon e se sei abbonato a Prime la spedizione è gratuita.

Samsung Galaxy A54 al minimo storico su Amazon

Affidabilità al top, autonomia stellare e un comparto camere che non teme confronti con una concorrenza comunque agguerrita. La sintesi perfetta del Samsung Galaxy A54, un telefono destinato a raccogliere l’eredita spirituale dell’A52, l’ultimo vero best buy sfornato da Samsung due anni fa.

A bordo troviamo Android 13 con l’interfaccia ONE UI 5.1, il meglio che si possa trovare in ambito Android al di fuori dell’esperienza Pixel. Voti eccellenti per il comparto camere, in particolare per le performance della camera principale in condizioni di poca luce, una qualità che siamo abituati a trovare soltanto sui top di gamma.

Altro punto di forza del telefono è l’autonomia: al termine di una giornata stress riesce a garantire un buon 25-30% di carica residua, dando sempre l’impressione di non lasciarti mai a piedi.

Se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare il nuovo re dei medio gamma di quest’anno, in questo giorno di Pasquetta Amazon ti sta servendo l’occasione su un piatto d’argento. Cogli al volo l’offerta di oggi per regalarti il Galaxy A54 al prezzo più basso di sempre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.