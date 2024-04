Samsung Galaxy A54 5G al prezzo PIÙ BASSO del web: -40% su eBay

Se hai necessità di cambiare smartphone e fossi alla ricerca di una soluzione di fascia media ma di qualità, sappi che l’eccellente Samsung Galaxy A54 5G è in caduta libera su Amazon a un prezzo davvero molto conveniente.

Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per l’epico rapporto qualità/prezzo, il device del colosso sudcoreano è in forte sconto del 40% per un risparmio complessivo di ben 200€.

Samsung Galaxy A54 5G è in vendita su eBay con uno sconto immediato di 200€

Samsung Galaxy A54 5G ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue esigenze sotto tutti i punti di vista: monta un bellissimo pannello Super AMOLED da 6.4 pollici ad altissima risoluzione, mentre sotto il cofano batte un buon processore octa-core con 5000 mAh di batteria a corredo, dual SIM e modem 5G per navigare ad altissima velocità.

Inoltre, come ogni smartphone Samsung che si rispetti, anche il Galaxy A54 5G sfoggia un modulo fotografico multiplo di buon livello con un sensore principale da 50MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Con un calo di prezzo improvviso di ben 200€ il terminale Android di Samsung è un vero e proprio best buy, a maggior ragione se consideri che il prezzo di vendita include anche la consegna rapida e gratuita in appena 48 ore.

