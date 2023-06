Samsung Galaxy A54 5G conquista eBay: il mediogamma CROLLA del 30%

Se il tuo caro e vecchio smartphone ha deciso di lasciarti e non è più in grado di soddisfare le tue necessità quotidiane, è arrivato il momento giusto di prendere al volo questa offerta di eBay sul Samsung Galaxy A54 5G. Apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo per il suo design e il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo, il device del colosso sudcoreano crolla del 30% al prezzo ridicolo di appena 349€.

C’è un motivo se il telefono di Samsung è così apprezzato a destra e a manca: nonostante lo sconto a due cifre è perfetto da utilizzare tutti i giorni e non ti tradisce mai.

Su eBay c’è il 30% di sconto per il mediogamma Samsung Galaxy A54 5G

Il bellissimo display Super AMOLED da 6.4 pollici è sempre a tua disposizione per sorprenderti con la sua incredibile risoluzione e fedeltà dei colori, mentre sotto il cofano un potente processore octa core sfrutta a dovere gli 8 GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Naviga ad altissima velocità con il modem 5G integrato e guarda tutti i video che vuoi senza problemi di buffering, scatta foto eccellenti e gira video di qualità con la fotocamera tripla posteriore e il suo incredibile sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificile).

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile offerta di eBay che ha come protagonista uno tra i migliori smartphone di fascia media del momento, incredibilmente tuo con il 30% di sconto e con la consegna rapida e completamente gratuita.

