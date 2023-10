Samsung Galaxy A54 5G crolla di prezzo su eBay:oggi costa 381€ (-33%)

Il favoloso mediogamma Android Samsung Galaxy A54 5G è in offerta su eBay al prezzo più conveniente degli ultimi mesi, merito di uno sconvolgente sconto immediato del 33% che ti fa risparmiare ben 187€ sul normale prezzo di vendita. Tuo ad appena 381€ con tanto di consegna rapida e gratuita, il device del colosso sudcoreano è pronto a soddisfare le tue personali esigenze grazie all’invidiabile scheda tecnica di alto livello.

Samsung Galaxy A54 5G, infatti, monta un bel pannello Super AMOLED da 6.4” ideale per guardare al meglio video ad altissima risoluzione, mentre centralmente una fotocamera frontale di qualità scatta selfie perfetti da condividere al volo sui social.

Crollo improvviso di prezzo su eBay per Samsung Galaxy A54 5G: offerta d’oro

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida che ti accompagna facilmente per tutto il giorno, il terminale Android di Samsung si distingue anche per il suo comparto fotografico di primo livello: il sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) scatta foto e registra video ad altissima risoluzione anche di notte.

L’offerta eBay sullo smartphone di Samsung rappresenta senza esagerazione la migliore occasione a tua disposizione per mettere le mani sull’ottimo mediogamma Android senza spendere un capitale; risparmia subito ben 187€ e metti nel carrello il device Samsung per riceverlo a casa in appena 48 ore con tanto di spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.