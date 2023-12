Samsung Galaxy A54 5G torna a 369€ su Amazon (arriva prima di Natale)

Il Samsung Galaxy A54, nella versione 8+256 GB con cover inclusa, torna in offerta a 369,00€ su Amazon, grazie al 26% di sconto dell’ultima proposta. Oltre al prezzo, un ulteriore vantaggio è la possibilità di acquistare il telefono a rate a tasso zero con Cofidis grazie alla collaborazione con il colosso di Seattle. Ecco il link all’offerta.

Galaxy A54 di Samsung è ritenuto il re dei medi di gamma del 2023, in virtù di caratteristiche uniche come il sistema di fotocamere di gran lunga superiore alla media, le prestazioni eccellenti, la bellezza dello schermo e la politica di aggiornamenti al top.

Samsung Galaxy A54 in sconto del 26% su Amazon

L’A54 di Samsung è uno dei best buy di quest’anno, come dimostrano le vendite subito dopo la sua uscita. Il modello in offerta è quello con 128 GB di memoria interna (espandibile).

Una delle caratteristiche chiave del telefono è il comparto multimediale, costituito da una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e stabilizzazione ottica, una camera ultra-grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2), una macro da 5 megapixel (apertura f/2.4) e una camera anteriore da 32 megapixel con apertura focale f/2.2.

In chiusura, segnaliamo l’eccellente politica di aggiornamenti di casa Samsung, che assicura 5 anni di update sia a livello software che per quanto riguarda le patch di sicurezza. Ad eccezione di Google, nessuna azienda riesce a fare altrettanto nell’universo Android.

Su amazon.it il Samsung Galaxy A54 è in offerta a soli 369,00€, per effetto del 26% di sconto. L’articolo è venduto e spedito da Amazon: se lo ordini oggi, puoi riceverlo a casa tua prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.