Samsung Galaxy A54 in offerta a 368€ su Amazon, tutto VERO

Ci sono offerte che quando le vedi non ci credi, hai bisogno di darti un pizzicotto, ma anche due, sulla faccia prima di renderti conto che sia tutto vero. Ecco, una di quelle offerte è ancora disponibile su Amazon in questa ultima domenica di maggio: il Samsung Galaxy A54 è in offerta a 368 euro, un prezzo da urlo considerando che il prezzo medio degli ultimi giorni si attestava intorno a 417 euro. Per accedere alla promo basta cliccare sul bottone posizionato qui sotto.

Samsung Galaxy A54 a un super prezzo su Amazon

Di fronte a questo prezzo non c’è molto altro da aggiungere. Già di suo è un ottimo smartphone, che non ha reali avversari nella fascia di prezzo tra i 400 e 450 euro. Se poi arriva a contendere il territorio dei medio gamma più concorrenziali tra i 350 e 400 euro, allora non c’è davvero partita.

Con il nuovo Galaxy A54, il colosso coreano ha scelto di riscrivere la storia dei medio gamma di successo, almeno in questo 2023. All’inizio le recensioni lo paragonavano al degno erede dell’inimitabile A52s 5G, ma con quest’ultimo modello Samsung si è spinta ancora oltre. La fotocamera è eccellente, in questa fascia di prezzo trovare di meglio è impossibile, anche il Pixel 6a deve purtroppo arrendersi. Per non parlare poi del software, con la One UI che ha raggiunto un livello di maturità tale da poter competere ad armi pari con la Pixel experience e perfino iOS. Altre due chicche? L’impermeabilità e il supporto eSIM, introvabili altrove a questo prezzo.

Aggiungi al carrello ora il Samsung Galaxy A54 per beneficiare di uno sconto irripetibile. Il telefono è venduto e spedito da Amazon e se hai l’abbonamento Prime per te la spedizione è gratuita.

