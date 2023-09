Samsung Galaxy A54: MAXI RISPARMIO sull'acquisto grazie ad eBay

Samsung ha preparato un’offerta davvero niente male sull’acquisto dello Smartphone A54, uno dei dispositivi di fascia media migliori sul mercato che, oggi, viene proposto ad un prezzo decisamente interessante con uno sconto del 31% che vi porterà a risparmiare ben 154,90€ sull’acquisto per un costo finale di 345,00€ a fronte dei 499,90€ del prezzo di listino originario. Un’offerta super allettante!

Risparmia più di 150€ sull’acquisto del Samsung A54

L’offerta proposta da eBay ha davvero del clamorosa. Il Samsung A54 viene proposto al 31% di sconto con un risparmio di più di 150€ (con esattezza 154,90€) sull’acquisto finale. Siamo di fronte ad un telefono di assoluta qualità e affidabilità, uno dei migliori medio gamma presenti sul mercato la cui ottima funzionalità è assicurata da un brand leader nel settore come Samsung. Processore SAMSUNG Exynos 1380, un processore che possiamo definire “di casa” che assicura prestazione ad altissimo livello e altissima velocità, sia nelle operazioni quotidiane sia in situazioni più complesse. 6.4 pollici di display da 1080 x 2340 pixel di tipologia super AMOLED con supporto ai 120 fps.

Qualità e fluidità più che assicurate. Tripla fotocamera da 50 Mp + 12 Mp + 5 Mp e realizzazione di video in 4K e 30 fps, per immortalare tutti i momenti più importante della vostra vita. Ad aggiungere ulteriore linfa positiva a questo dispositivo vi è una batteria super capiente e potente da 5000 mAh con l’ovvio supporto alla ricarica rapida. Insomma, uno smartphone che si colloca nella fascia di prezzo dei medio gamma ma offre prestazioni e funzionalità decisamente top. Se poi viene applicato uno sconto, l’acquisto diventa quasi obbligato per quello che è uno dei telefoni più interessanti attualmente in circolazione.

Approfittate, dunque, di questo maxi risparmio offerto da eBay sul Samsung A54 con il 31% di sconto per un prezzo finale di 345,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.