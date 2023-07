Samsung Galaxy A54: il RE dei medio gamma in offerta a 329 euro su Amazon

Il Samsung Galaxy A54 è uno dei migliori, se non il migliore, medio gamma per rapporto qualità-prezzo del 2023. Un design giovanile, prestazioni sempre all’altezza in qualsiasi situazione e un comparto camere superiore alla concorrenza.

Il prezzo di lancio superiore a 500 euro aveva spaventato un po’ tutti, per fortuna però a distanza di qualche mese le cose sono cambiate. Tra le migliori offerte del giorno Amazon segnaliamo proprio il Galaxy A54 in colorazione Lime da 128GB in promo a 329 euro. Il telefono è spedito da Amazon, con consegna gratuita per tutti gli utenti Prime.

Samsung Galaxy A54 in sconto del 33% su Amazon

Il nuovo Galaxy A54 offre molto dell’esperienza Samsung, tanto che in mano a una persona poco esperta potrebbe sembrare un Galaxy S23, telefono che appartiene alla fascia top di gamma dell’azienda coreana. I suoi principali punti di forza sono l’ottimo comparto fotografico, il software completo e la politica di aggiornamenti.

Per quanto riguarda la fotocamera, Samsung ha introdotto un sensore da 50 MP f/1.8, con stabilizzazione ottica. A completare il reparto camere una grandangolare f/2.2 da 12 MP e una camera anteriore f/2.2, senza dimenticare la macro da 5 MP. Morale della favola? È il miglior cameraphone della fascia media.

Lato hardware, il nuovo processore Exynos 1380 a 5 nanometri octa core poteva far storcere il naso a qualcuno inizialmente, ma fin dalle prime recensioni si è rivelato una bella scoperta. Con questo Exynos, Samsung va a migliorare uno degli aspetti più importanti, ossia la velocità di esecuzione del software, non esattamente il punto di forza di A53 un anno fa e dello stesso A52.

Per chiudere in bellezza, Samsung ha confermato 4 anni di major update e 5 anni di patch di sicurezza. E anche in questo la concorrenza, a parte Google, non può far altro che inchinarsi.

Approfitta dell’ultima offerta di Amazon per risparmiare il 33% sul prezzo di vendita consigliato e beneficiare della spedizione gratuita se sei abbonato a Prime.

