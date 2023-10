Samsung Galaxy A54: il RE dei medio gamma a un prezzo IRRINUNCIABILE

Da giorni gli occhi erano puntati sul Samsung Galaxy A54, il numero uno dei medio gamma di quest’anno. Tutti si aspettavano un calo di prezzo in occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, cosa che si è puntualmente verificata. In queste prime ore di martedì 10 ottobre il medio gamma del colosso coreano è in offerta a 349 euro. Un prezzo super, se si considera che il telefono è venduto e spedito da Amazon (nei giorni scorsi c’erano stati prezzi simili, ma sempre offerti da rivenditori di terze parti, e questo fa tutta la differenza del mondo).

Samsung Galaxy A54 in super offerta a 349 euro su Amazon

Il Galaxy A54 non era uno dei telefoni più attesi del nuovo anno, e ci mancherebbe, ma questo nulla toglie al fatto che sia uno degli smartphone più riusciti degli ultimi anni.

Il comparto fotocamere è al top, l’esperienza d’uso non presenta mai incertezze, la politica di aggiornamenti di Samsung è in assoluto la migliore (se si escludono i nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro di Google). Forse l’unica critica che poteva essere mossa prima d’oggi era il prezzo, ma oggi anche quest’ultimo tabù è caduto.

Nessun smartphone, al prezzo di 349 euro, può essere paragonato all’A54. Per trovare foto migliori dobbiamo bussare alla porta di Pixel 7a, che costa però oltre 100 euro in più. Vale lo stesso discorso se si vuole godere di un’esperienza d’uso simile. Lato aggiornamenti, invece, i telefoni della serie Galaxy A mantengono un vantaggio notevole su tutta la concorrenza.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Amazon sul Samsung Galaxy A54 per acquistarlo al super prezzo di 349 euro. La consegna è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.